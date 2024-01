EUA atacam mísseis anti-navios dos Houthis no Iémen

Os Estados Unidos da América atacaram novamente esta terça-feira mísseis anti-navios dos rebeldes Houthis no Iémen, segundo fontes norte-americanas citadas pela Reuters.O ataque não foi previamente comunicado e teve como alvo quatro mísseis anti-navios.Os Houthis têm atacado navios comerciais no Mar Vermelho para, segundo os rebeldes, apoiar os palestinianos no conflito Israel-Hamas na Faixa de Gaza e responder aos ataques das forças americanas e britânicas efetuados na passada semana.Segundo os militares norte-americanos, esta segunda-feira, o navio de carga Gibraltar Eagle foi atingido pelo grupo.