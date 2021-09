EUA desclassificam documentos que reforçam suspeitas sobre implicação do Governo saudita no 11 de Setembro

As autoridades norte-americanas desclassificaram este domingo um documento do FBI que reforça as suspeitas de implicação do Governo saudita nos atentados do 11 de Setembro, sem, no entanto, fornecer as provas que esperavam os familiares das vítimas.

O documento, que data de 04 de abril de 2016 e até agora secreto, descreve os contactos dos terroristas com cidadãos sauditas nos Estados Unidos, mas não contém provas claras de uma eventual implicação do Governo de Riade no plano para atacar o país.

O relatório, de 16 páginas e com vários excertos censurados, foi desclassificado no âmbito de uma ordem do Presidente norte-americano, Joe Biden, para publicar documentos até agora secretos sobre a investigação do FBI aos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001.