EUA expressam "profunda preocupação" com violência na Cisjordânia

Os Estados Unidos expressaram esta quarta-feira "profunda preocupação" com a escalada de violência na Cisjordânia ocupada e condenaram o ataque de dezenas de israelitas a uma aldeia palestiniana.

"Estamos profundamente preocupados com o aumento da violência na Cisjordânia nos últimos meses", declarou à imprensa o porta-voz adjunto do Departamento de Estado, Vedant Patel, depois de ter condenado o ataque da véspera, em que quatro israelitas foram mortos perto do colonato judeu de Eli.

Referiu igualmente a existência de "informações perturbadoras sobre violência extremista por parte de colonos contra civis palestinianos, incluindo a morte de uma criança palestiniana".