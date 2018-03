Ex-conselheira catalã libertada após entregar-se às autoridades escocesas

A professora universitária Clara Ponsatí, procurada pela justiça espanhola pelo seu papel no processo que levou à declaração unilateral da independência da Catalunha, foi esta quarta-feira libertada por um juiz escocês, horas depois de se ter entregue à justiça britânica.A BBC noticia que a ex-conselheira para a Educação do governo de Carles Puigdemont vai ser ouvida no próximo dia 18 de abril, no processo que será decidida a sua eventual deportação para Espanha.Aamer Anwar, reitor da universidade de Glasgow e advogado de Clara Ponsatí explicou na manhã desta quarta-feira que "a nossa equipa legal tem claras instruções para defender firmemente a professora Ponsatí contra os intentos de extradição por parte de Espanha".Ponsatí foi um dos elementos do governo de Puigdemont que partiu para Bruxelas em dezembro. A 10 de março, regressou à Universidade de Glasgow, onde dá aulas.A própria Clara Ponsatí publicou uma mensagem no Twitter em que pede apoio moentário para suportar a sua defesa legal.

Avui em poso a disposició de la justícia escocesa aacompanyada pel meu advocat @AamerAnwar. Ajudeu-nos fent aportacions a https://t.co/Deoi2eTTzf per cobrir les despeses de la meva defensa! RT si us plau! pic.twitter.com/qcQ0uCV4FU — Clara Ponsatí (@ClaraPonsati) 28 de março de 2018