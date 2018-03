Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Independentistas catalães endurecem protestos

Manifestantes cortaram estradas e tentaram bloquear acesso à maior estação ferroviária de Barcelona.

Por Ricardo Ramos | 01:30

Manifestantes independentistas cortaram esta terça-feira várias estradas na Catalunha e tentaram bloquear o acesso à principal estação ferroviária de Barcelona, num endurecimento dos protestos contra a prisão de Carles Puigdemont na Alemanha.



Numa ação concertada através das redes sociais, centenas de membros dos autodenominados ‘Comités de Defesa da República’ invadiram ao início da manhã a autoestrada AP-7, que liga a Catalunha a França, e cortaram o trânsito em ambos os sentidos, numa ação que decorreu sem violência.



O protesto durou várias horas e levou à intervenção da polícia antimotim, que teve de retirar os manifestantes um por um e usar os bastões para impedir que reocupassem a via. Não há registo de feridos nem de detenções. Protestos semelhantes ocorreram noutras estradas na região de Tarragona, também sem registo de violência.



Ao final da tarde, o mesmo grupo convocou os apoiantes a "bloquear" a estação de Sants, em Barcelona, mas a mobilização ficou aquém do esperado, com os manifestantes a limitarem-se a dar várias voltas em redor da estação sob vigilância apertada da polícia de choque.



Já os independentistas radicais da CUP apelaram à "mobilização geral para paralisar o país" através da "desobediência civil não violenta" em protesto contra a detenção de Puigdemont, que se encontra sob custódia policial na Alemanha a aguardar a decisão do pedido de extradição feito pela Justiça espanhola.



De acordo com o seu advogado, Jaume Cuevilla, que ontem o visitou na cadeia de Neumünster, o líder catalão "sente-se com força e coragem para continuar a resistir" e "tem perfeita noção que pode passar um longo período na prisão". Puigdemont apelou ainda à unidade do soberanismo e deixou uma garantia: "Não me rendo na defesa dos meus ideais".



PORMENORES

Polícias investigados

A Justiça espanhola abriu uma investigação contra dois agentes dos Mossos d’Esquadra, a polícia catalã, que seguiam com Puigdemont e outras duas pessoas no carro quando o líder catalão foi detido na Alemanha. Agentes podem ser acusados de encobrimento e omissão do dever de deter o líder catalão.



Ponsatí entrega-se hoje

A ex-conselheira catalã Clara Ponsatí, que está refugiada na Escócia e é alvo de um mandado europeu de detenção, prometeu entregar-se esta manhã à polícia escocesa, anunciou o seu advogado.