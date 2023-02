Ex-marido entre os quatro detidos pela morte de modelo encontrada desmembrada em Hong Kong

Quatro pessoas foram detidas depois do corpo da modelo Abby Choi ter sido encontrado desmembrado, esta sexta-feira, numa casa de uma aldeia de Hong Kong, na costa sul da China.Entre os detidos está o ex-marido da vítima, de 28 anos, que foi apanhado quando tentava sair da cidade de barco, avançam as autoridades citadas pela BBC News. Os pais e o irmão mais velho do homem também foram detidos.A modelo estava desaparecida desde terça-feira, tendo sido vista pela última vez na cidade de Kowloon. Os restos mortais de Abby Choi, exceto a cabeça, viriam a ser encontrados três dias mais tarde num frigorífico de uma casa na aldeia de Lung Mei, no distrito de Tai Po, cerca de 27 quilómetros do sítio onde tinha sido vista pela última vez. No local foram também encontrados uma serra elétrica, um cortador de carne e algumas roupas.Na origem do crime estarão disputas financeiras a envolver quantias elevadas de dinheiro.