Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-modelo faz cirurgia estética no rosto após ser mordida por cão

Vítima ficou com um olho ferido em restaurante no Colorado, nos Estados Unidos.

11:51

Uma ex-modelo precisou de fazer uma cirurgia estética no rosto após ter sido mordida por um cão que estava a acariciar em Denver, no Colorado, Estados Unidos.



O ataque aconteceu a 7 de agosto, com a polícia a divulgar imagens do ataque numa tentativa de encontrar o dono do cão, que foi filmado a sair de cena momentos após o incidente, segundo avança o jornal britânico Metro.



O cão, de raça Husky, foi visto a ser acariciado por várias pessoas no restaurante 'Rockabillies Bar and Grill'.



A vítima ficou com um olho ferido.