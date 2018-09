Ex-mulher acusou Bolsonaro de roubo, de ocultar milhões e "agressividade"

Fortes acusações foram feitas em 2008 quando Ana Cristina se divorciava do candidato às presidenciais.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 16:35

Foram revelados documentos pela revista brasileira "Veja" que mostram que o atual líder da corrida às presidenciais de 7 de Outubro, Jair Bolsonaro, já foi acusado de furto, de ocultação de património e de ter um comportamento extremamente explosivo. As denúncias foram feitas há 10 anos pela ex-mulher Ana Cristina Siqueira do Valle, durante o processo de divórcio de 500 páginas.



Segundo os documentos a que a revista diz ter acesso, Ana Cristina acusou o então marido de ter furtado 30 mil dólares, cerca de 25 mil euros, 130 mil euros em jóias e outros 43 mil em moeda brasileira que ela guardava num cofre numa agência do Banco do Brasil e que Bolsonaro teria violado. O furto, que terá ocorrido em 26 de Outubro de 2007, foi registado na polícia, mas, não resultou em qualquer punição.

Ana também denunciou que Bolsonaro tinha uma renda mensal três vezes superior ao que recebia como deputado e como ex-militar, mas não soube ou quis dizer a origem do restante dos recursos. Na altura, ela acusou também o então marido e pai do seu filho, Jair Renan, de, nas eleições para deputado em 2006, ter ocultado da justiça eleitoral a posse de milhões.

Na acção de divórcio citada pela "Veja", a ex-mulher do presidenciável descreve-o como um homem de comportamento "extremamente explosivo" e de ser "desmedidamente agressivo". Por causa de supostas ameaças de morte que Bolsonaro lhe terá feito na altura, em 2009, Ana Cristina fugiu para a Noruega com o filho de ambos. O candidato às presidenciais usou a sua influência, com a ajuda do Ministério dos Negócios Estrangeiros brasileiro, para conseguir localizar os dois. Ambos acabaram por regressar ao Brasil.

Atualmente, Ana Cristina voltou a usar o nome de Bolsonaro e candidatou-se a deputada federal, aproveitando a vaga de popularidade do ex-marido, que desponta como virtual vencedor da primeira volta das presidenciais. Confrontada com as acusações que fez no passado a Bolsonaro, Ana Cristina negou que ele tenha feito as coisas de que o acusou e afirmou que as denúncias da época foram exageros cometidos no calor do divórcio.

Para este sábado, 29 de Setembro, estão previstas em várias cidades brasileiras manifestações de mulheres contra Jair Bolsonaro. Os protestos estão a ser convocados através da internet por grupos de mulheres que acusam o presidenciável de ser machista e de tratar as mulheres com desrespeito e agressividade.