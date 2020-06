Ex-namorada de suspeito de raptar Maddie faz novas revelações sobre vida do alemão em Portugal

A existência de um terceiro veículo, que até aqui ninguém tinha ainda ouvido falar, pode ajudar a resolver o mistério sobre o desaparecimento de Madeleine McCann, revelou a ex-namorada do suspeito Christian Brueckner ao jornal britânico Mirror.A mulher diz que existe um terceiro veículo - que não o Jaguar preto ou a van até agora conhecidos - que as autoridades ainda não conseguiram encontrar.A polícia alemã ainda não revelou se o ADN de Madeleine McCann foi encontrado na van de Brueckner ou no Jaguar. Mas, atentendo ao facto das autoridades afirmarem que não têm provas suficientes contra o suspeito, não deverão existir quaisquer vestígios do ADN de Maddie na van.A viatura será um Volkswagen que ainda não foi encontrado mas que poderá conter pistas importantes para resolver o mistério de Maddie.