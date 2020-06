3 de maio de 2007]

Desde que Christian Brueckner foi dado como novo suspeito no desaparecimento de Maddie McCann, 13 anos depois do desaparecimento da menina britânica, que muitos têm sido os dados a surgir sobre este alemão investigado por outras três crianças desaparecidas.A cada dia que passa há novos desenvolvimentos. Um amigo anónimo de duas ex-namoradas do suspeito, ambas britânicas, revelou novos detalhes sobre a possível ligação do alemão a Maddie. Brueckner teve uma conversa na véspera do rapto de Madeleine com a jovem com quem namorava em 2007 e disse que tinha "um trabalho horrível para fazer" no dia seguinte."Tenho um trabalho horrível para fazer amanhã [na Praia da Luz, é um trabalho horrível, mas é algo que tenho que fazer e isso mudará a minha vida. Não me vais ver por um tempo", terá dito o suspeito."O que ele disse naquele jantar sugere que planeou o rapto com muito cuidado e que poderá até ter raptado Madeleine por encomenda", alega o amigo.Christian desapareceu ao mesmo tempo que Madeleine tendo voltado a aparecer três anos depois como funcionário de um bar em Lagos, a cerca de 10 quilómetros da Praia da Luz.Foi nesse mesmo bar que, em 2010, outra ex-namorada sugeriu que ele era o retrato robô do suspeito do desaparecimento de Maddie. Na brincadeira, a jovem terá perguntado: "Foste tu, não foste?"Brueckner, segundo o amigo das duas mulheres, terá encolhido os ombros e dito: "não vás por aí". Na altura, tanto os comentários do alemão na véspera do desaparecimento como os seus comentários posteriores foram desvalorizados pela namorada e o amigo visto que era um assunto sobre o qual todos tinham uma teoria. Porém, o desaparecimento após o rapto da menina e os relatos que foram surgindo levantaram algumas dúvidas.Este amigo, natural de North Yorkshire, em Inglaterra, vive atualmente em Lagos e revelou que as duas ex-namoradas do suspeito foram espancadas durante o período em que namoravam com o mesmo. O homem alega que conheceu Brueckner quando este trabalhava no bar The Tavern, em Lagos.Segundo o jornal britânico The Sun, as duas ex-namoradas que Brueckner teve em Portugal preferem manter-se no anonimato, por medo de represálias por parte do ex-namorado, mas que estarão a colaborar com a polícia. Uma delas será já mãe de duas crianças e permanece a viver em Portugal.