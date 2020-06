Polícia alemã assume que Maddie está morta mas autoridades britânicas investigam desaparecimento

A polícia alemã e o Ministério Público estão a assumir que Madeleine McCann está morta. A informação foi avançada esta quinta-feira, numa altura em que as autoridades britânicas avançaram com um novo suspeito, Christian Brueckner, um homem alemão de 43 anos, atualmente a cumprir pena na Alemanha.As autoridades britânicas investigam, no entanto, o caso como sendo um desaparecimento, ao contrário das alemãs que consideram o caso como homicídio.O suspeito terá vivido na região do Algarve entre 1995 e 2007, altura em que a menina britânica desapareceu de um apartamento na Praia da Luz.