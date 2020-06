Polícia já interrogou ex-namorada do novo suspeito no caso Maddie

A Interpol já interrogou uma das ex-namoradas de Christian Brueckner, o pedófilo alemão que é o novo suspeito no desaparecimento de Madeleine McCann, ocorrido em 2007. Não se trata da jovem de nacionalidade kosovar, que será também testemunha-chave no caso, mas sim de uma mulher de nacionalidade britânica, com quem Brueckner, de 43 anos, teve uma relação em 2004, quando já vivia no Algarve.

Segundo a imprensa inglesa a mulher é natural de Berkshire e viveu na Praia da Luz, onde terá conhecido Christian Brueckner. Atualmente a britânica ainda vive em Lagos, trabalha num bar e foi casada com um empresário português, com quem tem dois filhos. Esta testemunha, cuja identidade não é revelada pelas autoridades, não é suspeita de qualquer crime e concordou em colaborar com as investigações que decorrem.

A mulher terá sido interrogada pela Interpol o ano passado, quando as autoridades alemãs e inglesas começaram a traçar a ligação entre Christian Brueckner e o caso de Madeleine McCann. Depois de, na semana passada, ter sido revelada a identidade deste novo suspeito, a Interpol voltou a questionar a mulher sobre a relação que teve com Brueckner e sobre o tempo que esteve com ele no Algarve.

O ex-marido desta testemunha, que também foi Interrogado pela Interpol, falou ao diário britânico Mirror. "Decidimos não falar sobre o caso. A polícia tem estado em contacto connosco e ambos prestámos depoimento. Eu falei com a Interpol o ano passado. E falo também em nome da minha ex-mulher. Nós não queremos ser envolvidos nisto", explicou.

Uma amiga da ex-namorada de Brueckner, que não se quis identificar, contou que a inglesa está em pânico com o desenrolar do caso. "Ela está muito nervosa. Sabe que o Brueckner está na prisão mas teme que ele seja libertado um dia e que venha atrás dela. Mas é verdade que eles estiveram juntos", adianta à imprensa inglesa.

Enquanto viveu no Algarve, Christian Brueckner levava uma vida de ‘Playboy’, conduzindo o seu "precioso" Jaguar pela zona de Lagos, e sustentava este estilo de vida através de roubos e tráfico de droga. O alemão terá tido algumas relações com mulheres no Algarve (uma delas tê-lo-á acompanhado quando se mudou para Portugal) que poderão ajudar as autoridades a traçar o perfil do suspeito e perceber os seus hábitos, movimentações e organizar uma cronologia que poderá explicar o seu envolvimento no desaparecimento de Maddie McCann.