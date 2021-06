Ex-polícia admite ter raptado e violado mulher de 33 anos em Londres

O ex-polícia Wayne Couzens, de 48 anos, admitiu esta terça-feira em tribunal ter raptado e violado Sarah Everard, de 33, em Londres, Inglaterra, avança a Sky News.



O tribunal ouviu Wayne Couzens a aceitar responsabilidade pela morte da mulher, mas não lhe foi pedido para se declarar culpado do homicídio, de acordo com o Daily Mail. A autópsia revelou que Sarah morreu de compressão no pescoço.



A executiva de marketing desapareceu enquanto voltava para a sua habitação, a pé, da casa de um amigo em Clapham, sul de Londres, a 3 de março.

Os restos mortais de Sarah foram encontrados uma zona de floresta em Ashford, Kent.