Ex-primeiro-ministro italiano diz que está a lutar contra "doença infernal"

O ex-primeiro-ministro italiano classificou esta terça-feira a Covid-19 de "doença infernal". Silvio Berlusconi, de 83 anos, está desde quinta-feira internado no Hospital San Raffaele, em Milão, com uma pneumonia bilateral causada pelo vírus.



As declarações foram feitas via telefone, aquando da sua participação num comício eleitoral do candidato do partido que lidera, o Forza Italia.

"Estou a lutar para sair desta doença infernal. É muito feio. Aqui em San Raffaele eles fizeram milhares de testes e eu estava no top 5 por causa da força do vírus. Estou a fazer o melhor que posso e espero realmente conseguir e voltar ao bom caminho", disse Berlusconi.

De acordo com o último relatório médico, Sílvio está a evoluir favoravelmente.

Berlusconi testou positivo à doença após regressar de França, onde visitou Marina, a sua filha mais velha.