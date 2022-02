Ex-professora dá a alunos queques cozinhados com sémen do marido

Uma ex-professora do estado do Luisiana, nos EUA, admitiu dar aos seus alunos queques cozinhados com o sémen do marido.

A mulher de 36 anos, Cynthia Perkins, foi condenada a 41 anos de prisão na passada sexta-feira, após declarar-se culpada por esta ação, somando ao caso, violação em segundo grau e pornografia infantil.

Para além disso, Perkins enfrenta 72 acusações de vários crimes sexuais, segundo o canal televisivo digital WTRF-TV.

Como parte do acordo, a acusada concordou em testemunhar contra o marido, Dennis Perkins, antigo xerife que defronta 150 acusações criminais.

O casal esteve preso em 2019 por abusar sexualmente uma criança em conjunto.

A acusação original contra o casal alega que o sémen foi misturado tanto nos queques como em bebidas energéticas.