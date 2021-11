Pelo menos 19 mortos e 50 feridos em duas explosões seguidas de tiroteio perto do hospital militar de Cabul

Pelo menos duas violentas explosões seguidas pelo som de tiros foi ouvida esta terça-feira perto do hospital militar de Cabul, a capital do Afeganistão.



A agência Reuters avança que 19 pessoam morreram e 50 ficaram feridas. Ainda não foi possível apurar o que causou a explosão. Uma testemunha disse ao jornal Al Jazeera que as explosões foram provocadas por um 'carro-bomba'.









O Governo talibã ainda não fez qualquer comentário sobre a situação e não revindicou responsabilidades no ataque, avança a agência Reuters. Ainda assim, testemunhas garantem que viram insurgentes a entrar no hospital e a lutar com os seguranças.



Desde que os insurgentes tomaram conta de Cabul, em agosto, diversos ataques em mesquitas e noutros pontos da cidade têm acontecido.