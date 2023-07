Explosões em armazém de grãos matam oito trabalhadores e ferem 12 no sul do Brasil

Violentas explosões, de causa ainda não apurada, mataram pelo menos oito trabalhadores num armazém de grãos na cidade de Palotina, no oeste do estado brasileiro do Paraná, sul do país, e deixaram outras 12 feridas. A oitava morte da tragédia, uma das pessoas que estava internadas em estado grave, foi registada esta quinta-feira. Equipas de resgate ainda procuram desaparecidos entre os escombros do armazém.

As explosões, pelo menos três, ocorreram pouco antes das 17 horas locais, 21h00 em Lisboa, e foram tão violentas que partiram vidros de janelas a mais de um quilómetro de distância do armazém. O local era o principal posto de recebimento de vários tipos de grãos de uma cooperativa agroindustrial da região e foi totalmente destruído.

Dezenas de bombeiros de Palotina e outras cidades da região oeste do Paraná foram enviados para o local do sinistro, e o governo estadual, em Curitiba, a capital do Paraná, enviou dois aviões com especialistas em resgate em escombros e cães-pisteiros. Dos 11 feridos internados em hospitais da cidade, 9 estavam esta quinta-feira em estado muito grave, o que faz temer que o número de vítimas fatais possa aumentar.