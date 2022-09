Desabamento de tecto mata pelo menos nove pessoas durante campanha eleitoral em São Paulo

O desabamento do tecto de um armazém de aluguer de contentores industriais matou pelo menos nove pessoas esta terça-feira em Itapecerica da Serra, cidade vizinha a São Paulo, Brasil. Às 16 horas locais, 20 horas em Lisboa, outras 31 pessoas estavam internadas em hospitais da região e da capital paulista, várias delas em estado grave.

A tragédia aconteceu durante a visita de dois candidatos a deputado, que foram ao armazém discutir as suas propostas eleitorais com os trabalhadores e reuniram-se com eles num auditório construído sobre o tecto do imóvel. Por motivos ainda não conhecidos, o tecto do armazém desmoronou pouco antes das 9 horas locais, 13 em Lisboa, levando com ele dezenas de pessoas, entre elas o candidato a deputado regional por São Paulo Jones Donizette, do Partido Solidariedade, e a candidata a deputada federal Eli Santos, do Partido Republicanos.

Os dois políticos, que disputam vagas nas eleições do próximo mês de Outubro, ficaram feridos e soterrados durante algum tempo, e foram resgatados pelos bombeiros, tal como cerca de outras 40 pessoas. Alguns dos feridos graves não resistiram e foram morrendo ao longo do dia nos hospitais para onde foram levados.

Às 20 horas na capital portuguesa, hora do balanço mais recente feito pelos bombeiros, ainda havia vítimas soterradas sob os escombros, pelo que o total de mortes pode infelizmente aumentar. Bombeiros e técnicos da Protecção Civil estavam a essa hora a retirar pedras, ferros e outros escombros manualmente, na tentativa de ainda conseguirem retirar pessoas com vida.