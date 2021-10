15 bombeiros soterrados em desmoronamento de gruta em São Paulo, no Brasil

Pelo menos 15 bombeiros civis ficaram soterrados na madrugada deste domingo após o desmoronamento de uma gruta em Altinópolis, no estado brasileiro de São Paulo.





Cinco vítimas foram já resgatadas e transportadas ao Hospital da Misericórdia de Altinópolis, avança o portal de notícias G1.O acidente ocorreu num local conhecido como Gruta Duas Bocas, localizado numa propriedade privada.26 bombeiros civis realizavam um treino no interior da gruta quando o tecto da mesma se desmoronou, revelaram os bombeiros. A região está a ser fustigada por chuvas fortes desde a tarde deste sábado, altura em que terá começado o treino dois operacionais.As operações de resgate decorrem no local, com risco iminente de novo desmoronamento.