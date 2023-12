Extrema-direita vence eleição municipal na Saxónia

O candidato apoiado pelo partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) venceu as eleições municipais de domingo na localidade de Pirna, no estado da Saxónia, garantindo a segunda vitória ao nível local em poucos meses e confirmando o bom momento do partido anti-imigração que já lidera as intenções de voto em três estados.Segundo os resultados oficiais, o candidato Tim Lochner, que não pertence formalmente à AfD mas contou com o apoio do partido, foi eleito presidente da câmara de Pirna com 38,5% dos votos, batendo na segunda volta os candidatos da CDU, com 31,4%, e dos ultraconservadores Eleitores Livres, com 30,1%. Durante a campanha, Lochner foi criticado pelos rivais por referir a teoria da "grande substituição", que alega que a população branca da Europa está a ser deliberadamente substituída por imigrantes não brancos.Pirna é a segunda câmara conquistada pela AfD este ano, após a vitória no município de Raguhn-Jessnitz, na Alta Saxónia, em julho. A copresidente da AfD, Alice Weidel, saudou a vitória como um "resultado histórico" para o partido fundado há uma década, que tem neste momento cerca de 20% das intenções de voto a nível nacional e lidera as sondagens nos estados da Saxónia, Turíngia e Brandeburgo, que vão a votos em setembro.