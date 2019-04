Família britânica escapa 'por milagre' a ataque no Sri Lanka

Casal e dois filhos estavam hospedados no nono andar do hotel.

21:47

Uma família britânica que estava hospedada no nono andar do hotel onde este domingo um bombista detonou um colete suicida escapou quase 'por milagre' ao ataque no Sri Lanka que matou mais de 200 pessoas.O médico Julian Emmanuel, 48 anos, que trabalha em Surrey, Reino Unido, estava hospedado no Hotel Cinnamon. Com ele estava a sua mulher, Maria, de 39 anos, a filha Jasintha, de 11 anos, e o filho de sete anos.Eram cerca de 8h30 quando a bomba explodiu. A família tinha adormecido e por isso não tinha descido para o pequeno-almoço."Nós estávamos muito preguiçosos e atrasados", conta Julian. "Estamos [hospedados] no nono andar e o pequeno-almoço era no andar onde a bomba explodiu. Por isso conseguimos escapar", revela o médico."Tivemos muita sorte, muita sorte", conclui.A família foi retirada do hotel de imediato, bem como outros hóspedes que escaparam, mas conta que viu uma autêntica "carnificina".

Três igrejas e três hotéis foram atingidos nos terríveis ataques em Colombo, Negombo e Batticaloa. Uma sétima explosão em Colombo, horas depois, matou duas pessoas. No subúrbio de Dematagoda, na capital, três polícias morreram enquanto perseguiam suspeitos.