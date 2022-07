Famoso youtuber Technoblade morre de cancro aos 23 anos

Technoblade foi diagnosticado com um tipo de cancro bastante raro, designado sarcoma, em agosto de 2021, depois de ter começado a sentir dores no braço direito, que inicialmente associou ao uso excessivo de videojogos.



Alexander, mais conhecido como Technoblade, popular youtuber e criador de conteúdos relacionados com o jogo Minecraft, morreu aos 23 anos depois de ter sido diagnosticado com cancro no ano passado.Num vídeo publicado pela família na conta de Youtube do jovem, que conta com mais de 11 milhões de seguidores, o pai leu algumas mensagens escritas por Technoblade para os fãs, que terão sido gravadas oito horas antes da morte.