"Fazer cocó dia sim, dia não": a solução de Bolsonaro para combater a poluição ambiental

Perguntei ao presidente @jairbolsonaro se é possível crescer com preservação; ele me recomendou comer menos um pouquinho e fazer cocô dia sim, dia não para combater a poluição ambiental pic.twitter.com/9YjmsoVSQ5 — fabio murakawa (@fabiomura) August 9, 2019

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, sugeriu ironicamente uma solução para combater a poluição ambiental.Ao ser questionado por um jornalista sobre a viabilidade em conciliar o crescimento económico e a prevenção ambiental, o chefe de estado brasileiro insinou que a resposta estaria em "fazer cocó dia sim, dia não", ou em "comer menos".Jair Bolsonaro discursava esta sexta-feira durante uma conferência de imprensa sobre os efeitos da agropecuária no meio ambiente, à saída do Palácio da Alvorada em Brasília.