“Fechar escolas é última medida” a adotar para conter pandemia, defende Centro Europeu

A diretora do Centro Europeu para a Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) defendeu esta quarta-feira que o fecho das escolas devido à pandemia deve ser “a última medida a adotar”.Intervindo na comissão de Saúde Pública do Parlamento Europeu, a diretora do ECDC, Andrea Ammon, afirmou que “as escolas são uma parte essencial da sociedade e da vida das crianças” e sublinhou que “houve exemplos de que fechar as escolas teve impacto na educação e nas capacidades dos menores”.A responsável do ECDC admitiu que as escolas não podem abrir como dantes e que é preciso adotar medidas de segurança como o “distanciamento físico, a higiene das mãos, o fim dos aglomerados e a introdução de horários rotativos”.