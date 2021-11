Festa de Ano Novo na Times Square? Só para os cidadãos vacinados contra a Covid-19

A cidade de Nova York, nos Estados Unidos, vai voltar a receber o tradicional baile de véspera de Ano Novo na Times Square. Ainda assim, só os cidadãos totalmente vacinados poderão festejar.



Os cidadãos que, por motivos de saúde, não possam ser vacinados podem apresentar um teste negativo contra a Covid-19 feito até 72 horas antes do evento. A utilização de máscara é obrigatória.





As regras foram anunciadas esta terça-feira, com alguma antecedência, para que as pessoas tenham tempo para adaptar os seus planos, avança a ABC News.

As atividades ao ar livre estão disponíveis para todos cidadãos, mesmo os não vacinados. Ainda assim, o baile de véspera de Ano Novo reúne muita gente num só local e, como tal, será apenas para quem tem a vacinação completa.

No ano passado, a celebração anual foi cancelada porque Nova Iorque se encontrava em confinamento.