Festa do Avante! em destaque na imprensa internacional

A notícia da realização da Festa do Avante! do PCP agendada para este fim de semana, que terá uma lotação máxima de 16.553 pessoas (metade do que pretendia o PCP) em simultâneo no recinto, está a merecer destaque na imprensa internacional. A celebração tem gerado polémica nas últimas semanas por acontecer em plena pandemia e por vários outros eventos terem sido cancelados.



O Avante!, que acontece num recinto de 30 hectares no Seixal, conta com vários concertos, teatro, cinema e debates políticos.





"O Partido Comunista Português recebe um OK para evento com 16.500 pessoas", lê-se no título da

.



O artigo refere que o evento permitirá um número "anormalmente alto para ajuntamentos na Europa durante a pandemia de coronavírus".



A notícia dá ainda conta da contestação que muitos setores da sociedade têm feito pelo facto das autoridades terem cortado o número de pessoas que podiam assistir a eventos públicos, mas por permitirem a presença de tantas pessoas na festa comunista.



O The New York Times refere que o anúncio surge em consequência "de o governo de centro-esquerda Socialista está à procura de apoio político de outros partidos, incluindo os comunistas, para o orçamento de 2021".



É ainda referido que a diretora-Geral de Saúde que lembrou que "há um risco real que, durante o evento, pessoas infetadas com e sem sintomas podem circular pelo recinto" e que a ministra da Saúde, Marta Temido, afirmou que as regras "foram bem pensadas".











A região de Lisboa e Vale do Tejo está em situação de contingência desde o passado dia 1 de julho e estão proibidos os ajuntamentos de mais de 10 pessoas.notícia publicada esta segunda-feira no The New York TimesO meio canadiano realça o "número incomum para um ajuntamento na Europa durante a pandemia de coronavírus".O site de notícias argentino refere, numa publicação, que a decisão em manter a festa e nas condições que são conhecidas "causou revolta no país, já que as autoridades impuseram limites estritos a outros eventos, fazendo com que se cancelassem muitos deles".O portal menciona ainda que o PCP tenciona vender 33.000 bilhetes de entrada por dia e que os cálculos feitos para a lotação máxima do recinto em simultâneo foram feitos com base nos das praias.O jornal espanhol destaca o documento com as regras estabelecidas pela DGS esta segunda-feira, referindo que "a quatro dias do início, perante a atenção mediática e controvérsia gerada pela festa, que ao ser definida como uma iniciativa político-cultural não foi alcançada pelo decreto que proibiu os festivais de música em Portugal.