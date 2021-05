Fica preso a mais de 100 metros de altura após ponte suspensa com fundo em vidro se partir

Um turista chinês foi salvo após ter ficado preso na ponte suspensa de Longjing, na montanha de Piyan, no nordeste chinês, cujo fundo em vidro se partiu, deixando o homem a arriscar uma queda de mais de 100 metros de altura.

O incidente, segundo os meios de comunicação loca, aconteceu na passada sexta-feira. Imagens do momento depressa se tornaram virais nas redes sociais.

Após o fundo da ponte se partir, devido aos ventos com rajadas de mais de 150 km/h, o homem conseguiu agarrar-se a um dos cabos e ser retirado com segurança pelo staff da atração turística.

Acabou por ser levado pelos bombeiros a um hospital para observação e para ser acompanhado por psicólogos, uma vez que estava em choque.

A ponte foi encerrada ao público e foi aberta uma investigação.

Este não é o primeiro incidente do género na China, onde o número de pontes suspensas e com fundo transparente tem crescido exponencialmente nos últimos anos, para responder à procura do mercado turístico interno. Em 2019, uma queda de uma ponte em Guangxi fez um morto e seis feridos. Três anos antes, em Zhangjiajie, um turista ficou ferido com gravidade após ser atingido por peras que caíram, durante um passeio na ponte de vidro.