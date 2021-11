Malikah Shabazz, filha de Malcolm X, foi encontrada sem vida esta segunda-feira em casa, em Brooklyn, em Nova Iorque, nos EUA. Shabazz tinha 56 anos e foi a filha que a encontrou morta, relatou a polícia.A notícia da morte de Shabazz coincidiu com o momento em que se aguarda que as condenações de dois homens considerados culpados pelo assassinato de Malcolm X sejam rejeitadas, adiantou o jornal ABC News.Shabazz era uma das seis filhas do ministro e ativista dos direitos humanos, que foi morto em 1695 em Nova Iorque.