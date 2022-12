Maya Ruiz-Picasso, filha mais velha do artista espanhol Pablo Picasso morreu esta terça-feira aos 87 anos. A morte foi anunciada em comunicado pelo advogado da família, Richard Malka."Maya Ruiz-Picasso morreu em paz rodeada pela família aos 87 anos", escreveu o advogado.Parta da vida de Maya Ruiz-Picasso foi dedicada ao estudo e conservação do legado deixado pelo pai. É de notar que serviu muitas vezes de modelo e de inspiração para as obras do artista, como pinturas, esculturas e retratos.