Finge afogamento e é salvo pelo cão

Este vídeo é a prova de que os animais são os melhores amigos do homem.

Tudo não passou de uma brincadeira, quando este homem foi para dentro de um lago para fingir que se estava a afogar, no Vietname.

O cão ao ver que o dono estava em perigo, teve uma reação inacreditável. O animal corre em alta velocidade em direção ao homem e sem hesitar salta para dentro de água. Começa a puxá-lo pela mão até que o homem fique num sítio seguro.



O vídeo foi publicado no Twitter "Humor and Animals" que acabou por se tornar viral na Internet.







this man pretended to drown to see if his dog would save him

(Phan Chinh Tuyen) pic.twitter.com/C49b9tKkpS