Fisco americano prepara-se para cobrar impostos à Família Real Britânica

Meghan Markle continua a ser cidadã dos Estados Unidos e obrigações fiscais afetam realeza.

17:24

O fisco dos Estados Unidos prepara-se para cobrar impostos de alto valor da Família Real Britânica. A justificativa é que a Duquesa de Sussex, Meghan Markle, continua a ser cidadã americana, mesmo após o casamento com o príncipe Harry, pois está a viver no Reino Unido com um visto de família. Segundo as leis dos EUA, atriz deve pagar os impostos ao país de origem.



O jornal Sunday Express avança mesmo que o Palácio de Buckingham contratou uma firma americana para estudar o caso, que pode implicar que o Fisco dos EUA tenha acessos aos dados financeiros da família real, incluindo a própria rainha.



Isto porque, segundo a lei americana, qualquer pessoa ou entidade que faça pagamentos a Meghan é alvo de escrutíno, a começar pelo marido, o Príncipe Harry, e pode-se estender eventualmente até o Príncipe Carlos ou mesmo à Rainha Isabel II.

As informações foram avançadas por fontes próximas ao palácio real britânico, que afirmam que este é um "nível de exposição financeira que a Família Real nunca enfrentou antes", relata o Sunday Times.

A Duquesa tem uma fortuna própria no valor de 5 milhões de dólares, que se soma ao fundo fiduciário anual de 300.000 libras que Harry recebe e sobre o qual já paga impostos no Reino Unido.

De acordo com o especialista em impostos americanos, Alistair Bambridge, Meghan tem de reportar ao fisco vários detalhes financeiros, como se tem contas bancárias partilhadas com o marido, assim como os valores comerciais de Nottingham Cottage e do Palácio de Kensington, as propriedades onde está a viver, a menos que pague rendas.

"Duquesa ou não, para o fisco a Meghan é como qualquer cidadão americano", declara Bambridge ao Daily Mail.