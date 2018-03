Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FMI diz que medidas protecionistas teriam impacto negativo na economia dos EUA

Trump anunciou a intenção de aplicar taxas às importações de aço e alumínio.

Por Lusa | 19:47

O Fundo Monetário Internacional (FMI) considerou hoje que as medidas protecionistas propostas pelo presidente dos Estados Unidos teriam um impacto negativo na economia norte-americana.



"As restrições às importações anunciadas pelo presidente norte-americano podem causar danos fora dos Estados Unidos, mas também na própria economia norte-americana, incluindo os setores da manufatura e da construção, que são os grandes utilizadores de alumínio e de aço", indicou o FMI em comunicado.



Donald Trump anunciou na quinta-feira a intenção de aplicar taxas às importações de aço e alumínio nos Estados Unidos para apoiar os produtores norte-americanos e aumentar o número de postos de trabalho. Posteriormente, afirmou que as "guerras comerciais são boas" e "fáceis de ganhar".



"Encorajamos os Estados Unidos e os seus parceiros comerciais a trabalharem em conjunto, de forma construtiva, para reduzir as barreiras comerciais e resolver disputas comerciais sem recorrer a medidas de emergência", defendeu o FMI.