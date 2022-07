Foguetão chinês cai em pedaços sobre Oceano Índico

NASA Administrator Bill Nelson on the reentry of the Long March 5B rocket…. pic.twitter.com/nYcvlmjxKF — Christian Davenport (@wapodavenport) July 30, 2022

O foguetão chinês que poderia atingir o planeta terra este fim de semana, caiu no sábado à noite sobre o Oceano Índico e desintegrou-se antes mesmo de tocar no mar.O Longa Marcha-5B, foi lançado no dia 24 de julho com destino à estação espacial chinesa Tiangong e tinha como objetivo colocar em órbita o segundo dos três módulos da estação.A Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA) deixou o mundo em alerta depois de ter emitido um comunicado onde referia a possível queda de "até nove toneladas" de detritos do foguetão chinês em território europeu.O lixo espacial poderia espalhar-se de "forma descontrolada" por uma área com cerca de 2000 quilómetros de comprimento e cerca de 70 quilómetros de largura.Porém a NASA refere que Pequim não partilhou a "informação específica da trajetória" necessária para saber onde poderiam cair os possíveis detritos"."Todas as nações exploradoras do espaço devem seguir as melhores práticas estabelecidas e fazer para partilhar este tipo de informação com antecedência", afirmou o administrador da NASA, Bill Nelson.