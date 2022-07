Detritos de foguetão chinês podem atingir Portugal

É possível que detritos de um foguetão chinês - lançado a 24 de julho - possam atingir a Terra este fim de semana e Portugal está em risco.O alerta é da Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA) que emitiu um comunicado com a possível queda de "até nove toneladas" de detritos do foguetão chinês ‘Longa Marcha 5B’ (CZ-5B) em território europeu.O lixo espacial poderá espalhar-se de "forma descontrolada" por uma área com cerca de 2000 quilómetros de comprimento e cerca de 70 quilómetros de largura.São cerca de nove toneladas do sistema propulsor que mede 30 metros e que podem resistir às altas temperaturas da reentrada na atmosfera terrestre.A rota dos detritos poderá abranger o espaço aéreo de Portugal, Espanha, França, Grécia, Itália, Bulgária e Malta, embora a trajetória final só possa ser conhecida horas antes por se tratar de uma "reentrada descontrolada", refere a EASA.