A Agência Espacial norte-americana, NASA, cancelou pela segunda vez, no sábado, o lançamento do foguetão SLS da missão Artemis 1 de regresso à Lua, por fuga de combustível.



O foguetão deveria ter sido colocado em órbita na segunda-feira, mas um defeito no sensor de um dos motores adiou a partida para sábado.









Ver comentários