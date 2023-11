Forças Armadas brasileiras assumem segurança de aeroportos e portos no Rio de Janeiro e São Paulo

As Forças Armadas brasileiras começaram esta segunda-feira a assumir a segurança dos principais portos e aeroportos dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, medida de emergência que se prolonga até 3 de maio de 2024.

O decreto de garantia da lei e da ordem (GLO), autorizado a semana passada pelo Presidente, Luís Inácio Lula da Silva, perante o aumento da insegurança, será aplicado nos portos de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e de Santos, em São Paulo, bem como no aeroporto paulista de Garulhos e no Galeão, no Rio de Janeiro.

Lula explicou, quando autorizou a medida, que este mecanismo visa combater o crime organizado e contará com uma comissão de acompanhamento formada pelas forças de segurança e criada pelos Ministérios da Justiça e da Defesa.