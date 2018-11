Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem com explosivos exige que grevistas sejam recebidos na presidência da república francesa

O homem, vestido com um colete amarelo, afirma ter uma granada e explosivos num saco.

17:49

Um homem que afirma estar na posse de explosivos exige que os representantes do movimento "coletes amarelos" sejam recebidos esta sexta-feira no Palácio do Eliseu, em França.



De acordo com a BFMTV, no centro comercial Espace Anjou em Angers, onde se encontra o homem, está a polícia de intervenção.



O indivíduo pediu para falar com o presidente da república francês, Emmanuel Macron.



O homem é conhecido pela polícia por estar associado a crimes de tráfico de drogas.