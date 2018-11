Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais de 400 feridos em manifestações em França contra o aumento dos combustíveis

Protestos de milhares de pessoas em todo o país.

Por F.J.G. | 01:30

Os protestos contra a subida dos combustíveis fizeram já mais de 400 feridos em França. Mais de 280 mil pessoas participaram nas manifestações deste domingo do já chamado movimento ‘dos coletes amarelos’. Os manifestantes têm bloqueado estradas de norte a sul do país. No sábado, uma manifestante morreu num desses bloqueios, em Saboia, ao ser atropelada por um condutor que terá entrado em pânico.



Os protestos tiveram lugar em mais de duas mil localidades francesas e envolveram este domingo cerca de 287 mil pessoas, segundo números do governo.



Na maioria dos casos os protestos foram pacíficos, mas em alguns locais houve confrontos, tendo os incidentes mais graves acontecido durante vigílias. "Houve assaltos, lutas, esfaqueamentos", afirmou o ministro francês do Interior, Christophe Castaner: "Houve lutas entre ‘coletes amarelos’. Em alguns casos houve excessos de álcool que levaram a estes comportamentos idiotas." O ministro disse ainda que 409 pessoas, entre elas 28 polícias e bombeiros, ficaram feridas, 14 delas com gravidade. Houve ainda 282 detenções.



O governo anunciou para janeiro aumentos de 6,5 cêntimos no gasóleo e 2,9 na gasolina, o que levou as pessoas para a rua, pois em 2018 os combustíveis tiveram um aumento de 23%. O presidente Emmanuel Macron afirma que o objetivo é combater a dependência dos combustíveis fósseis.