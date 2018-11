Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

França e Japão defendem aliança Renault-Nissan após detenção de Ghosn

Carlos Ghosn, 64 anos, foi detido na segunda-feira em Tóquio sob suspeita de violação de leis financeiras.

Os governos francês e japonês reafirmaram esta terça-feira, num comunicado conjunto, o seu apoio à aliança entre os construtores Renault e Nissan, um dia após a detenção do líder do grupo, Carlos Ghosn, em Tóquio.



O ministro das Finanças francês, Bruno Le Maire, e o ministro da Economia japonês, Hiroshige Seko, "reafirmaram o forte apoio dos governos francês e japonês à aliança entre Renault e Nissan", numa conversa telefónica, indica o comunicado.



A aliança deu origem ao "primeiro construtor automóvel mundial e a um dos maiores símbolos da cooperação industrial franco-nipónica", lembraram os dois responsáveis, exprimindo a vontade de manter esta "cooperação vencedora".



Em 2017, a aliança Renault-Nissan-Mitsubishi atingiu pela primeira vez o primeiro lugar mundial do setor com 10,6 milhões de veículos vendidos.



A Renault possui 43% da Nissan e o construtor japonês detém 15% do grupo francês, bem como 34% da Mitsubishi Motors.



O ministro francês tinha anunciado previamente a intenção de falar com o ministro japonês esta terça-feira de manhã para lhe lembrar "o empenho da França na aliança entre a Renault e a Nissan", dois construtores associados desde há quase 20 anos.



Le Maire pediu à Renault, detida em 15% pelo Estado, para avançar de imediato com uma liderança interina uma vez que Ghosn "está atualmente impedido de dirigir a empresa". O conselho de administração da Renault deve reunir-se esta terça-feira à noite.



O conselho de administração da Nissan deve pronunciar-se sobre o afastamento do seu presidente na quinta-feira de manhã.



