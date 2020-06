Fronteiras internas com reabertura marcada para segunda-feira

A Comissão Europeia propôs esta quinta-feira que a reabertura das fronteiras internas de todos os países da União Europeia seja feita a partir de 15 de junho, próxima segunda-feira, tendo em conta a evolução positiva e rápida da situação epidemiológica na Europa.Já Portugal e Espanha confirmaram ontem que vão manter as suas fronteiras terrestres fechadas até ao "final de junho", ao contrário dos restantes países da UE. Portugal e Espanha já tinham anunciado que irão abrir as suas fronteiras terrestres a partir de 1 de julho.A ministra dos Negócios Estrangeiros espanhola, Arancha González Laya, afirmou que o país vai levantando as fronteiras "de forma coordenada, (...) e evitar movimentos unilaterais" para "proteger a saúde" dos seus cidadãos. Em cooperação com as medidas impostas por Madrid, França confirmou que vai manter as restrições na fronteira com Espanha até 21 de junho.Um grupo de pacientes hospitalizados com Covid-19 nos EUA melhorou, após receber um medicamento capaz de inibir a reação inflamatória descontrolada, nos casos em que a doença se encontra num estado mais avançado. Segundo a Science Immunology, a experiência feita com este grupo de doentes revelou que a proteína BTK é fundamental para travar a reação inflamatória.A França perdeu meio milhão de empregos no primeiro trimestre deste ano, a maior redução trimestral desde, pelo menos, 1990. O setor privado foi o mais penalizado (497 400).Cuba aprovou ontem uma estratégia de desconfinamento, após o controlo da epidemia da Covid, com medidas a implementar gradualmente, a começar pela promoção do turismo nacional.A Lufthansa alertou ontem que estão em perigo 22 000 empregos, no decorrer de uma reunião com os principais sindicatos para negociar um programa de corte de custos.Cerca de 70 000 bares e restaurantes, um em cada três na Alemanha, estão à beira da falência, consequência das restrições impostas pelo Governo devido à pandemia, nomeadamente no que toca à reabertura dos espaços de restauração.