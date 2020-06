Investigadores descobrem proteína capaz de travar coronavírus

Um pequeno grupo de pacientes hospitalizados com coronavírus nos EUA melhorou após receber um medicamento capaz de inibir a reação inflamatória descontrolada em casos em que a doença está num pior estado de evolução.Segundo avança o La Vanguardia, que cita o estudo apresentado na Science Immunology, a experiência feita com esse grupo de doentes revelou que a proteína BTK é fundamental para travar a reação inflamatória.Para além da covid-19, os cientistas perceberam que a proteína é igualmente capaz de ser utilizada no tratamento de outro tipo de inflamações como a pneumonia, por exemplo.

Até ao momento, 19 pessoas com coronavírus foram tratadas com recurso a esta proteína. Todos estavam a ser tratados através da ventilação mecânica e apresentavam altos níveis de proteínas inflamatórias como IL-6 e PCR, além do BTK (iniciais de Bruton para tirosina quinase).