Funcionário do Burguer King recebe mais de 120 mil euros em doações

"Eu sou grato por qualquer coisa.

Há pessoas com quem trabalhei durante 20 ou 30 anos e não conseguiram ganhar nada.

Estou feliz com qualquer coisa", disse Ford.





David Spade doou cerca de 5 mil euros ao homem, tornando-se o principal doador.



Um funcionário da cadeia de restaurantes Burguer King ganhou mais de 120 mil euros em doações através de uma plataforma de angariação de fundos. Kevin Ford, de 60 anos, revelou que o dinheiro servirá para ajudar a pagar a universidade do neto. De acordo com o Daily Mail, a iniciativa para doar dinheiro ao homem começou com um vídeo, publicado nas redes sociais, que mostrava o funcionário a receber presentes pelos seus 27 anos de serviço na empresa.As imagens revelaram que o homem recebeu um saco com doces, canetas, bilhetes de cinema, entre outros itens. O vídeo tornou-se viral após a empresa ter sido criticada pelos produtos que deu ao homem. Ainda assim, Ford mostrou-se grato pelo reconhecimento.Em três dias foram angariados aproximadamente 50 mil euros. O comediante

O Burger King emitiu um comunicado onde explicou o motivo da escolha das ofertas, afirmando que refletem um reconhecimento a "curto prazo".