Funeral do general do Irão cancelado depois de morrerem 50 pessoas em debandada

O funeral de Quassem Soleimani, comandante da força de elite iraniana Al-Quds do Irão, foi adiado depois de 50 pessoas morreram e de 190 ficarem feridas durante as cerimónias fúnebres.

As ruas estavam cheias esta terça-feira, 7 de Janeiro, para a procissão fúnebre final de Soleimani na cidade natal do general, em Kerman, no sul do Irão, um dia depois de centenas de milhares de pessoas terem comparecido numa cerimónia semelhante na capital iraniana, Terrão.

Segundo o relatório da Associated Press, o chefe dos serviços médicos de emergência do Irão, Pirhossein Koulivand, disse à televisão estatal que pelo menos 35 pessoas morreram e 190 ficaram feridas depois da debandada.

Emergency service in Kerman are saying that at least 35 people have been killed in a stampede at Qassem Soleimani’s funerla in his home town of Kerman. pic.twitter.com/GRPA303hf6