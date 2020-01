Mais de 30 mortos em debandada durante funeral de general do Irão

Pelo menos 35 pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas, esta terça-feira, durante uma debandada durante o funeral do general iraniano Qassem Soleimani, avança a Sky News.

Quds foi

Qassem

Soleimani

Kerman

O comandante da força de elite iraniana Al-morto na passada sexta-feira numa operação de retaliação dos EUA no Iraque.O incidente ocorreu na cidade natal de, em, no sul do Irão, onde dezenas de milhares de pessoas se concentraram esta terça-feira para as cerimónias fúnebres do general.Os habitantes de Kerman afluíram esta terça-feira em massa ao centro da cidade iraniana, onde vai ser enterrado o general Qassem Soleimani.