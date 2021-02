Galo com lâmina presa à pata mata dono durante luta ilegal

"Estamos à procura das outras 15 pessoas envolvidas na organização da luta ilegal", revelou um polícia ao jornal britânico.





Um galo, munido de uma lâmina na pata, acabou por matar o dono durante uma luta de galos no sul da Índia.A ave infligiu ferimentos na virilha do homem quando este tentava escapar ainda antes da luta começar. A vítima acabou por morrer antes de chegar ao hospital e depois de ter perdido muito sangue, revela o The Guardian.O incidente ocorreu durante uma luta de galos organizada por 16 pessoas na vila indiana de Lothunur. O animal foi apreendido pelas autoridades.Apesar de proibidas, as lutas de galos são ainda comuns em algumas áreas rurais indianas. Os galos são equipados com facas ou lâminas de 7,5 cm amarradas às pernas e de seguida são realizadas apostas para o vencedor do combate.As batalhas provocam a morte a milhares de aves todos os anos.