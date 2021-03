Gasoduto incendeia-se e suscita preocupações ambientais na Sibéria

Um gasoduto submarino incendiou-se no meio de um rio congelado na Sibéria, suscitando preocupações quanto a uma possível poluição, revelou um representante do Serviço Federal de Vigilância Russo, Rostekhnadzor, este domingo.

De acordo com informações preliminares, poderão estar em causa cerca de 700 toneladas de uma mistura de gás de petróleo liquefeito (propano e butano), segundo o porta-voz da Rostekhnadzor, Andrei Vil.

A maior empresa petroquímica russa, Sibur, proprietária do gasoduto, indicou que a fuga de gás no sábado provocou um pequeno incêndio no rio Ob, que está coberto de gelo e neve nesta altura do ano, no distrito autónomo de Khantys-Mansis.