Gato acusado de invadir casas de bairro rende 118 000 euros à dona

Um gato em Washington, Estados Unidos da América, tinha valido multas à dona num valor superior a 28 000 euros depois de ter sido acusado de violações das regras locais por invadir repetidamente várias casas do bairro. A dona do animal acabou por recorrer para o tribunal, reclamando as multas e o juiz acabou por lhe dar razão: acabou por ganhar 118 000 euros.

Miska, o animal de estimação de Anna Danieli, foi acusado pelas autoridades de assustar e matar outros animais e andar livremente pelas ruas da área de Washington. Ao todo, já tinha mais de 30 violações e multas acumuladas, correspondentes a um valor superior aos 28 000 euros.

Em 2019, o gato foi retirado dos seus donos pelo controlo animal mas, já em tribunal o advogado da dona de Miska disse que "este caso é sobre a acusação incrível e injustificável de um gato doméstico", fazendo Danieli receber indemnização de 118 000 euros.