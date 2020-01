Glaciares da Nova Zelândia estão a mudar de cor devido aos incêndios na Austrália

Os glaciares da Nova Zelândia estão a ficar com tons castanhos como resultado do fumo, das cinzas e da poeira dos incêndios na Austrália. O especialista Andrew Mackintosh afirmou que os incêndios de Nova Gales do Sul e Victoria podem vir também acelerar o derretimento dos glaciares em até 30%.

Na passada quarta-feira, muitas partes da Ilha do Sul, na Nova Zelândia, acordaram com o sol vermelho e uma névoa laranja. Foram várias as publicações nas redes sociais de turistas e serviços de helicóptero que mostraram o impacto dos fogos nas atrações turísticas mais populares da Nova Zelândia.

This the view from the top of the Tasman Glacier NZ today - whole South island experiencing bushfire clouds. We can actually smell the burning here in Christchurch. Thinking of you guys. #nswbushfire #AustralianFires #AustraliaBurning pic.twitter.com/iCzOGkou4o — Miss Roho (@MissRoho) January 1, 2020

Em declarações ao Stuff, Rey, uma australiana que mora em Wellington, disse que "diante das evidências drásticas do recuo glacial, a neve contaminada parecia apenas mais um horror perpetrado por seres humanos contra o planeta".

A ex-primeira-ministra, Helen Clark, mostrou preocupação pelos impactos ambientais duradouros e disse, numa publicação no Twitter, que "o impacto das cinzas nos glaciares provavelmente vai acelerar o derretimento".

How one country's tragedy has spillover effects: Australian bushfires have created haze in New Zealand with particular impact on the south of the South Island yesterday & now spreading more widely. Impact of ash on glaciers is likely to accelerate melting: https://t.co/U3JRYkqL0F https://t.co/50ExGMdXR6 — Helen Clark (@HelenClarkNZ) January 1, 2020

Existem mais de três mil glaciares na Nova Zelândia mas os cientistas registaram, desde a década de 1970, que os glaciares estão a encolher, prevendo que desaparecerão completamente até ao final do século.

O professor e ex-diretor do Centro de Pesquisa Antártica, Andrew Mackintosh, disse que nunca tinha visto tanta poeira a ser transportada e que a situação atual aumenta o derretimento dos glaciares em 20% a 30%.

Os impactos das cinzas vindas do incêndio podem durar menos de um ano mas Mackintosh disse que, se a Austrália continua a ser afetada pelos incêndios, isso "será um dos fatores que está a acelerar o fim dos glaciares na Nova Zelândia em geral".

O serviço de metereologia local disse que a maioria do fumo iria desaparecer até sexta-feira, 3 de janeiro.

Apesar de não terem sido emitidos avisos oficiais de saúde, muitas pessoas com asma estão a optar por ficar em ambientes fechados durante a situação incomum que se faz sentir na Nova Zelândia.