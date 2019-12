Herói de zoo na Austrália resgata animais dos incêndios

O diretor do jardim zoológico Mogo Zoo, na Austrália, levou pandas vermelhos e vários macacos para casa dele para os proteger dos incêndios. Outros trabalhadores estão ainda a garantir a segurança dos animais maiores que estão em tocas noturnas.

Chad Staples e 15 trabalhadores viram-se obrigados a salvar as centenas de animais raros existentes no jardim zoológico depois de os incêndios florestais na Austrália estarem a chegar ao Mogo Zoo.

O diretor do jardim zoológico, situado em Nova Gales do Sul, na Austrália, disse que as condições eram "apocalípticas" enquanto a equipa tentava proteger dezenas de espécies raras de animais.

O incêndio estava a ameaçar chegar à cidade do jardim zoológico, mas nenhum dos 200 animais ficou ferido.

De acordo com Staples em declarações à ABC, houve pedidos de evacuação da cidade por volta das 6h00 da manhã de terça-feira "mas o plano do jardim zoológico era defender sempre o local, pois podemos torná-lo seguro para os animas".

A equipa de 15 funcionários regou o chão do Mogo Zoo e apagou os incêndios, tentando manter sempre a calma dos animais. "Tínhamos funcionários em todos os cantos para garantir que todos e todos os animais estivessem seguros", explicou Staples ao Daily Telegraph.

O diretor alertou que ainda há um grande risco de o incêndio voltar.

O Mogo Zoo abriga 200 animais, como girafas, tigres, rinocerontes brancos do sul, leões, pandas vermelhos e leopardos da neve.

A empresa proprietária do jardim zoológico está a tomar todas as precauções para garantir a segurança dos animais.