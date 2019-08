Golfinho e foca aparecem mortos e embrulhados em redes descartadas

Um golfinho e uma foca deram à costa mortos e embrulhados em redes em praias no Reino Unido. As imagens dos animais foram partilhadas pelo veterinário James Barnett para apelar a consciencialização dos perigos do lixo abandonado na vida marinha.

De acordo com o veterinário de 57 anos, o golfinho apareceu na praia de Polkerris e estaria incapaz de comer porque tinha a boca fechada pela rede. A foca, encontrada em Long Rock, estaria completamente coberta e impossibilitada de nadar ou mergulhar. Estes são dois de dezenas de animais que apareceram mortos nas praias britânicas na sequência de redes descartadas.

James, que trabalha no Comish Seal Santuary, afirma que estes são animais naturalmente curiosos, o que significa que facilmente se podem tornar fatalmente presos. Disse ainda que, embora os plásticos oceânicos representem um risco, vê animais cobertos de redes com mais frequência.

"Não sabemos quão grande é o problema de um microplástico. Ainda não sabemos determinar o quanto está a afetar a saúde dos animais", acrescentou Barnett.